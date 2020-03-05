Посмотрите на идеальный 36-летний ВАЗ-2106 с минимальным пробегом

«Жигули» в комплектации Super Luxe были куплены в феврале 1984 года в административном центре Волынской области, городе Луцке. Владелец горчичного седана занимался обслуживанием пасеки, поэтому зимой и в дождливую погоду автомобиль не ездил, а в межсезонье хранился в гараже.

На идеальной «шестерке» с минимальным пробегом установлены советские шины ИЯ-170, лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии: есть потертости в районе порогов и слегка подпорчены электролитом правая передняя дверь и крыло. Остались образцы тюнинга конца 1980-х: защитные «очки» на фарах, катафоты на клыках заднего бампера и резинка «антистатика».