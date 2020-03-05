Посмотрите на идеальный 36-летний ВАЗ-2106 с минимальным пробегом

«Жигули» в комплектации Super Luxe были куплены в феврале 1984 года в административном центре Волынской области, городе Луцке. Владелец горчичного седана занимался обслуживанием пасеки, поэтому зимой и в дождливую погоду автомобиль не ездил, а в межсезонье хранился в гараже.
На идеальной «шестерке» с минимальным пробегом установлены советские шины ИЯ-170, лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии: есть потертости в районе порогов и слегка подпорчены электролитом правая передняя дверь и крыло. Остались образцы тюнинга конца 1980-х: защитные «очки» на фарах, катафоты на клыках заднего бампера и резинка «антистатика».
Фото: instagram.com/roma_urraco
Салон сохранился в нетронутом виде благодаря самодельным чехлам, коврикам и оплетке на руле: сиденья, ворсистый пол и дверные карты спустя 36 лет выглядят как новые. На автомобиле никогда не ставилась магнитола, а в месте установки «музыки» находится заводская заглушка.
Фото: instagram.com/roma_urraco
ВАЗ-21063 приводит в движение бензиновый 1,3-литровый 69-сильный двигатель ВАЗ-21011; агрегат сочетается с 4-ступенчатой «механикой». Вмешательство в подкапотное пространство ограничилось заглушкой на печке и выводом выключателя массы.
Среди артефактов советского времени — «родные» номера стандарта 1977 года с серией для выезда за границу, сервисная книжка с отметкой об обслуживании в апреле 1985 года, флаконы автомобильной косметики производства ГДР, запасные части, купленные «про запас»: комплект покрышек БЛ-85, тормозные колодки, крышка трамблера и фильтры.
Видео: Roma Urraco, YouTube-канал
Полгода назад аналогичную «люксовую» ВАЗ-21063 позднего выпуска 1990 года с единственным хозяином нашли в Новосибирске. За без малого тридцать лет седан красного цвета проехал всего 61 тысячу километров и сохранился в состоянии, близком к заводскому.