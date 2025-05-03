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Опубликовано 03 мая 2025, 22:44
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В Подмосковье продают новый ВАЗ-2108 времен СССР: цена впечатлила

«Капсульный» хэтчбек практически не ездил с конца 1980-х годов
В Подмосковье продают новый ВАЗ-2108 времен СССР: цена впечатлила. На классифайдах обнаружилась «восьмёрка» 1989 года выпуска с 502 километрами на одометре. У автомобиля остался советский учёт, номера Московской области стандарта 1977 года и документы несуществующей страны. Продавец утверждает, что хэтчбек хранился в гараже, в салоне заводские пакеты, а кузов без вмятин, царапин и следов вмешательства. Цена — 1 799 000 рублей.
В Подмосковье продают новый ВАЗ-2108 времен СССР: цена впечатлила
© Avito.ru
Сергей Ильин
Сергей Ильин
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Фотографии и видеоролик не очень информативные, но исключительное состояние ВАЗ-2108 подтверждается: под капотом все элементы, как новые, нет следов грязи и ржавчины. Задний диван укрыт целлофаном, бежевый потолок идеально чист, а передние сиденья защищены старыми массажерами. Снаружи выбиваются из общей канвы только стальные диски с поверхностной коррозией.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Avito.ru

Впрочем, предпродажного обслуживания не было, а для эксплуатации потребуется поменять жидкости, фильтры, установить провода и аккумуляторную батарею. Поскольку речь идёт об обычной ВАЗ-2108, под капотом 1,3-литровый карбюраторный двигатель (64 л.с., 94 Нм), тяга передаётся через 4-ступенчатую «механику». Автомобиль находится в Орехово-Зуевском городском округе.

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Цена 1,8 миллиона рублей сравнима с новой Lada Vesta в средней комплектации, но найти «восьмёрку» советской эпохи со столь малым пробегом — большая удача. При постановке на учёт придётся расстаться с номерами СССР, но продавец уверяет, что юридических обременений нет, а право наследования подтверждено нотариально.

Источник:Avito.ru
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#ВАЗ
#Lada