В Подмосковье продают новый ВАЗ-2108 времен СССР: цена впечатлила«Капсульный» хэтчбек практически не ездил с конца 1980-х годов
Фотографии и видеоролик не очень информативные, но исключительное состояние ВАЗ-2108 подтверждается: под капотом все элементы, как новые, нет следов грязи и ржавчины. Задний диван укрыт целлофаном, бежевый потолок идеально чист, а передние сиденья защищены старыми массажерами. Снаружи выбиваются из общей канвы только стальные диски с поверхностной коррозией.
я выбрал вместо рекламы.
Впрочем, предпродажного обслуживания не было, а для эксплуатации потребуется поменять жидкости, фильтры, установить провода и аккумуляторную батарею. Поскольку речь идёт об обычной ВАЗ-2108, под капотом 1,3-литровый карбюраторный двигатель (64 л.с., 94 Нм), тяга передаётся через 4-ступенчатую «механику». Автомобиль находится в Орехово-Зуевском городском округе.
Цена 1,8 миллиона рублей сравнима с новой Lada Vesta в средней комплектации, но найти «восьмёрку» советской эпохи со столь малым пробегом — большая удача. При постановке на учёт придётся расстаться с номерами СССР, но продавец уверяет, что юридических обременений нет, а право наследования подтверждено нотариально.