В Подмосковье продают новый ВАЗ-2108 времен СССР: цена впечатлила

«Капсульный» хэтчбек практически не ездил с конца 1980-х годов

В Подмосковье продают новый ВАЗ-2108 времен СССР: цена впечатлила. На классифайдах обнаружилась «восьмёрка» 1989 года выпуска с 502 километрами на одометре. У автомобиля остался советский учёт, номера Московской области стандарта 1977 года и документы несуществующей страны. Продавец утверждает, что хэтчбек хранился в гараже, в салоне заводские пакеты, а кузов без вмятин, царапин и следов вмешательства. Цена — 1 799 000 рублей.