На продажу выставили самую дорогую «девяносто девятую». Она стоит как новая Lada Vesta

Судя по фотографиям, ВАЗ-21099 оборудован низкой передней панелью, которая характерна для моделей первых лет выпуска. В движение автомобиль приводит 1,5-литровый карбюраторный двигатель мощностью 70 лошадиных сил. Агрегат укомплектован механической трансмиссией.

Продавец утверждает, что все 28 лет он был единственным владельцем автомобиля. Единственной проблемой для потенциального покупателя «капсулы времени» из России может стать несоответствие ВАЗ-21099 экологическому стандарту Евро-4. В настоящий момент владелец оценивает седан в 700 000 рублей, причем продавец снизил стоимость — в конце апреля автомобиль продавался за миллион рублей.