На продажу выставили самую дорогую «девяносто девятую». Она стоит как новая Lada Vesta

По словам продавца из Минска, ВАЗ-21099 находится в отличном состоянии. Седан хранили исключительно в тёплом гараже, а последние десять лет автомобиль и вовсе простоял без движения. За исключением незначительной ржавчины на подвеске, все технические агрегаты работают исправно. За 28 лет эксплуатации «девяносто девятая» прошла всего 732 километра.
Судя по фотографиям, ВАЗ-21099 оборудован низкой передней панелью, которая характерна для моделей первых лет выпуска. В движение автомобиль приводит 1,5-литровый карбюраторный двигатель мощностью 70 лошадиных сил. Агрегат укомплектован механической трансмиссией.
Продавец утверждает, что все 28 лет он был единственным владельцем автомобиля. Единственной проблемой для потенциального покупателя «капсулы времени» из России может стать несоответствие ВАЗ-21099 экологическому стандарту Евро-4. В настоящий момент владелец оценивает седан в 700 000 рублей, причем продавец снизил стоимость — в конце апреля автомобиль продавался за миллион рублей.
В середине марта в Тольятти выставили на продажу ВАЗ-2109 с пробегом десять километров. За пятидверный хэтчбек белого цвета 1997 года выпуска в заводском состоянии с нетронутыми пломбами продавец хотел выручить три миллиона рублей.