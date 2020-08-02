АвтоВАЗ доработал двигатель 1.8 для Vesta и XRay

По данным портала «Лада-онлайн», замена топливной трубки привела к изменению заводского артикула двигателя ВАЗ-21179. Утверждается, что дорогие трубки стали ставить на 1,8-литровые «атмосферники» в начале 2018 года, чтобы решить проблему пульсации бензина и обеднения топливно-воздушной смеси.

Пресс-служба АвтоВАЗа никак не прокомментировала информацию о доработке топливной рампы мотора 1.8. Вероятно, автозавод сумел оптимизировать конструкцию силового агрегата без ущерба для надёжности и производительности. Ориентировочная цена новых топливных трубок — 390 рублей за комплект, тогда как запчасти старого образца стоили 1470 рублей.