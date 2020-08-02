11:11

АвтоВАЗ доработал двигатель 1.8 для Vesta и XRay

Мотористы модернизировали конструкцию агрегата ВАЗ-21179

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Сергей Ильин
АвтоВАЗ локально доработал двигатель 1.8, который ставится на Lada Vesta и XRay. Улучшения коснулись топливной рампы: инженеры заменили топливные трубки на более дешёвый аналог. Оптимизация конструкции позволит сэкономить на комплектующих для каждого мотора более 1000 рублей.

По данным портала «Лада-онлайн», замена топливной трубки привела к изменению заводского артикула двигателя ВАЗ-21179. Утверждается, что дорогие трубки стали ставить на 1,8-литровые «атмосферники» в начале 2018 года, чтобы решить проблему пульсации бензина и обеднения топливно-воздушной смеси.

Пресс-служба АвтоВАЗа никак не прокомментировала информацию о доработке топливной рампы мотора 1.8. Вероятно, автозавод сумел оптимизировать конструкцию силового агрегата без ущерба для надёжности и производительности. Ориентировочная цена новых топливных трубок — 390 рублей за комплект, тогда как запчасти старого образца стоили 1470 рублей.

Волжский автозавод стремится максимально удешевить конструкцию автомобилей и регулярно проводит конкурсы рационализаторских идей. Три недели назад лучшим назвали предложение сократить затраты на производство ступиц передних колёс для Lada Vesta — инженеры АвтоВАЗа технически обосновали возможность установки деталей из стали более низкого сорта.

Источник: Лада-онлайн