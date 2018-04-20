Взамен руководство компании выдало путешественникам новую Lada Vesta

Пульс

Чехи проехали на ВАЗ-2101 кругосветку, а потом подарили машину «АвтоВАЗу»

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20 апреля 2018

Чехи Филип Вогел и Петр Явурек подарили ВАЗ-2101 образца 1975 года, на котором они проехали кругосветку, музею «АвтоВАЗа» в Тольятти. Передача автомобиля состоялась в праздничный день — ровно 48 лет назад с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые «копейки». Об этом сообщает РИА Новости.

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Жители поселка Честице в Краловеградецком крае Чехии завершили кругосветное путешествие в январе текущего года. Всего за 10 месяцев они проехали 56 тысяч километров по территории 30 стран. Больше всего путешественники гордятся тем, что смогли проехать по «Памирскому тракту» – дороге, соединяющей город киргизский Ош и таджикистанский Хорог.

Взамен старой копейки, которую Филип и Петр купили за 600 евро (45 тысяч рублей по текущему курсу), руководство «АвтоВАЗа» решило выдать «лучшим послам бренда» новую Lada Vesta.

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В феврале текущего года житель британского Плимута Бен Кумбс проехал на своем 20-летнем спорткаре TVR Chimaera от самого северного до самого южного паба в мире. Путешествие длиной 37 800 километров заняло семь месяцев.

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Теги:
АвтоВАЗ
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