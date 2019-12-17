Чемпион Формулы-1 попросил Mercedes-Benz перейти на «веганские» интерьеры

Хэмилтон признался, что уже обсуждал с руководством Mercedes-Benz планы по переходу на «веганские» интерьеры и отказу концерна от натуральной кожи в отделке автомобилей. В беседе с малайзийским изданием The Edge Льюис подчеркнул, что «хочет изменить мир и сделать будущее более позитивным».

С недавнего времени Льюис заслужил репутацию убеждённого вегана: шестикратный чемпион мира считает отказ от продуктов животного происхождения «лучшим решением в своей жизни после контракта с Mercedes». Британец активно продвигает углеродо-нейтральный образ жизни в социальных сетях, а также пропагандирует отказ от пластиковых изделий.