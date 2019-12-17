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16:09

Чемпион Формулы-1 попросил Mercedes-Benz перейти на «веганские» интерьеры

Льюис Хэмилтон считает, что Mercedes следует отказаться от натуральной кожи

© Mercedes-Maybach
Сергей Ильин
Действующий чемпион Формулы-1, гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон попросил Mercedes-Benz перестать использовать натуральную кожу в отделке салонов. Спортсмен хочет убедить немецкий концерн начать процесс перехода на новые синтетические и растительные материалы. Сам Хэмилтон обратился в веганство в 2017 году.

Хэмилтон признался, что уже обсуждал с руководством Mercedes-Benz планы по переходу на «веганские» интерьеры и отказу концерна от натуральной кожи в отделке автомобилей. В беседе с малайзийским изданием The Edge Льюис подчеркнул, что «хочет изменить мир и сделать будущее более позитивным».

С недавнего времени Льюис заслужил репутацию убеждённого вегана: шестикратный чемпион мира считает отказ от продуктов животного происхождения «лучшим решением в своей жизни после контракта с Mercedes». Британец активно продвигает углеродо-нейтральный образ жизни в социальных сетях, а также пропагандирует отказ от пластиковых изделий.

Льюис подчеркивает, что не всегда заботился об экологии, но с годами многое переосмыслил, избавился от частного самолета и отказался от повседневных бензиновых машин в пользу электрокаров EQC.

Если в Mercedes-Benz последуют совету Льюиса, то немецкий концерн станет одним из автопроизводителей, использующих искусственные материалы для отделки интерьеров, наряду с Tesla и Bentley. К примеру, седан Tesla Model S нельзя заказать с кожаным салоном даже в качестве опции, а компания Audi планирует предложить «веганский» интерьер для электрокара e-tron.

Источник: The Edge