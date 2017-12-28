У Bentley Bentayga появится мотор от самого быстрого вседорожника в мире

Компания Bentley планирует расширить гамму двигателей вседорожника Bentayga за счет восьмицилиндрового бензинового агрегата. Как сообщает издание Auto Motor und Sport, такая модификация появится на рынке летом следующего года.

Видимо, речь идет битурбо «восьмерке» объемом четыре литра, которая используется на соплатформенных моделях Porsche Cayennе и Lamborghini Urus, считающегося самым быстрым на данный момент вседорожником в мире. На «Кайенне» этот агрегат выдает 550 лошадиных сил (770 Нм), а на «Урусе» – 650 сил (850 Нм). Первый из них набирает первую «сотню» за 3,9 секунды, а второй за 3,6 секунды. Двигатель машин работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Помимо этого, ожидается появление на Bentayga и 462-сильной гибридной силовой установки, построенной на базе твин-турбо «шестерки». Агрегаты позаимствуют от гибридной модификации Porsche Panamera, где используется 2,9-литровый ДВС мощностью 330 сил и 136-сильный электромотор.

Сейчас Bentley Bentayga доступна с 435-сильным дизелем и 608-сильным шестилитровым бензиновым мотором W12. В России первый из них стоит от 11,9 миллиона рублей, а второй – от 16 миллионов рублей.