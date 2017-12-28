Вседорожник получит бензиновую битурбо «восьмерку»

Пульс

У Bentley Bentayga появится мотор от самого быстрого вседорожника в мире

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28 декабря 2017

Компания Bentley планирует расширить гамму двигателей вседорожника Bentayga за счет восьмицилиндрового бензинового агрегата. Как сообщает издание Auto Motor und Sport, такая модификация появится на рынке летом следующего года.

[Большой внедорожник или нечто большее? Тест Bentley Bentayga](http://motor.ru/articles/2016/04/04/bentayga/)

Большой внедорожник или нечто большее? Тест Bentley Bentayga

Видимо, речь идет битурбо «восьмерке» объемом четыре литра, которая используется на соплатформенных моделях Porsche Cayennе и Lamborghini Urus, считающегося самым быстрым на данный момент вседорожником в мире. На «Кайенне» этот агрегат выдает 550 лошадиных сил (770 Нм), а на «Урусе» – 650 сил (850 Нм). Первый из них набирает первую «сотню» за 3,9 секунды, а второй за 3,6 секунды. Двигатель машин работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Помимо этого, ожидается появление на Bentayga и 462-сильной гибридной силовой установки, построенной на базе твин-турбо «шестерки». Агрегаты позаимствуют от гибридной модификации Porsche Panamera, где используется 2,9-литровый ДВС мощностью 330 сил и 136-сильный электромотор.

Сейчас Bentley Bentayga доступна с 435-сильным дизелем и 608-сильным шестилитровым бензиновым мотором W12. В России первый из них стоит от 11,9 миллиона рублей, а второй – от 16 миллионов рублей.

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