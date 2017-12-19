Раскрыта внешность нового асимметричного хэтчбека Hyundai

Появились первые фотографии асимметричного хэтчбека Hyundai Veloster второго поколения. Снимки автомобиля, мировая премьера которого состоится в январе на моторшоу в Детройте, опубликовало издание Carscoops.

По предварительной информации, следующий Veloster будет предлагаться с двумя турбомоторами объемом 1,4 и 1,6 литра, которые смогут работать в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Самый мощный вариант получит двухлитровый наддувный двигатель от хот-хэтча i30N, на котором его отдача достигает 275 лошадиных сил.

Модель Veloster выпускается с 2011 года. У нее необычное расположение дверей: со стороны водителя она одна, а со стороны пассажира – две. Хэтчбек доступен с атмосферными агрегатами 1.6, выдающими 130 и 140 сил, а также с турбированным мотором, мощностью которого достигает 204 сил. Последний из них позволяет машине набирать «сотню» за 7,4 секунды.

1/3 2/3 3/3 Фото CarPix с сайта CarScoops Фото CarPix с сайта CarScoops Фото CarPix с сайта CarScoops

Ранее Hyundai Veloster продавался в России, но сейчас на нашем рынке автомобиль не представлен.