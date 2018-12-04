Команда Формулы-E построила вездеход для полярников

В марте следующего года Venturi Antarctica примет участие в экспедиции Back to Telegraph Creek в Канаде, которую посвятят гонке Croisière Blanche 1934 года, организованной основателем концерна Citroen Андре Ситроеном. Участникам, среди них будет сам Альберт II, предстоит преодолеть на внедорожнике 42-километровый маршрут от озера Dease Lake до небольшой коммуны Telegraph Creek на севере Британской Колумбии.

По окончании экспедиции Venturi Antarctica отправят на Южный полюс, где вездеход будут использовать для научных миссий.