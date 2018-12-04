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4 декабря, 14:27

Команда Формулы-E построила вездеход для полярников

Инициатором проекта постройки внедорожника стал правящий князь Монако Альберт II

Монегасская компания Venturi Automobiles, известная как участник чемпионата Формулы-E, представила первый электрический вездеход для полярников. Презентация машины под названием Antarctica состоялась во дворце правящего князя Монако Альберта II, который и выступил инициатором проекта.

Venturi Antarctica позиционируется как первая машина с нулевым уровнем вредных выбросов, способная передвигаться в условиях экстремально низких температур, до -50 градусов Цельсия. Гусеничный внедорожник оснащен двумя 100-киловаттными моторами с постоянной суммарной отдачей эквивалентной 163 лошадиным силам. Они разгоняют двухтонный автомобиль до 20–25 километров в час. Запас хода по меркам обычных электрокаров очень скромный — всего 45 километров.

В марте следующего года Venturi Antarctica примет участие в экспедиции Back to Telegraph Creek в Канаде, которую посвятят гонке Croisière Blanche 1934 года, организованной основателем концерна Citroen Андре Ситроеном. Участникам, среди них будет сам Альберт II, предстоит преодолеть на внедорожнике 42-километровый маршрут от озера Dease Lake до небольшой коммуны Telegraph Creek на севере Британской Колумбии.

По окончании экспедиции Venturi Antarctica отправят на Южный полюс, где вездеход будут использовать для научных миссий.

Покорять Антарктиду на уникальном вездеходе намерены и нидерландцы Эдвин и Линзбет тер Велде. Построенный ими Solar Voyager — это кузов из переработанных пластиковых бутылок, силовая установка с питанием от солнечных батарей, колеса низкого давления и теплосберегающее остекление.

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