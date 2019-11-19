Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
9:17

Nissan и Dongfeng показали новый кроссовер размером с Mitsubishi Outlander

Вседорожник будет выпускаться под брендом Venucia

© Venucia
Совместный проект Nissan и Dongfeng, фирма Venucia, поделилась первыми снимками кроссовера, спроектированного на новой платформе. Ожидается, что пятиместный вседорожник длиной 4,7 метра оснастят гибридной силовой установкой. Старт продаж запланирован на 2020 год.

Пока безымянная новинка Venucia представляет собой конвейерную версию прототипа The V, который представили в апреле этого года. Серийный вседорожник обзавёлся традиционными дверями и зеркалами заднего вида, получил менее экстремальные пороги и передний бампер, но сохранил общую концепцию с «парящей» крышей и V-образной радиаторной решёткой.

>
Reload
1 / 2

Фото: концепт Venucia The V

Китайские СМИ утверждают, что вседорожник Venucia станет первенцем модульной платформы, которая ляжет в основу других моделей бренда. Ожидается, что техническую начинку кроссовер «унаследует» у альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: в частности, под капотом новинки разместят 1,5-литровую «турбочетвёрку» Mitsubishi мощностью 140 лошадиных сил.

>
Reload
1 / 2

Фото: Venucia

По слухам, помогать бензиновому силовому агрегату будет 48-вольтовый стартер-генератор в составе умеренно-гибридной установки. О типе привода кроссовера пока не сообщается.

Премьера вседорожника Venucia состоится до конца недели. Местные СМИ рассчитывают, что новинка будет стоить сравнимо с более крупным купеобразным кроссовером Venucia T90, который базируется на «тележке» старого Qashqai+2. В Поднебесной цены на T90 стартуют с отметки 119 тысяч юаней (около 1,08 миллиона рублей по текущему курсу). Экспортировать модели Venucia альянс Nissan-Dongfeng пока не планирует.

Источник: Autohome.com.cn