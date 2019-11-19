Nissan и Dongfeng показали новый кроссовер размером с Mitsubishi Outlander

Пока безымянная новинка Venucia представляет собой конвейерную версию прототипа The V, который представили в апреле этого года. Серийный вседорожник обзавёлся традиционными дверями и зеркалами заднего вида, получил менее экстремальные пороги и передний бампер, но сохранил общую концепцию с «парящей» крышей и V-образной радиаторной решёткой.
Фото: концепт Venucia The V
Китайские СМИ утверждают, что вседорожник Venucia станет первенцем модульной платформы, которая ляжет в основу других моделей бренда. Ожидается, что техническую начинку кроссовер «унаследует» у альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: в частности, под капотом новинки разместят 1,5-литровую «турбочетвёрку» Mitsubishi мощностью 140 лошадиных сил.
Фото: Venucia
По слухам, помогать бензиновому силовому агрегату будет 48-вольтовый стартер-генератор в составе умеренно-гибридной установки. О типе привода кроссовера пока не сообщается.
Премьера вседорожника Venucia состоится до конца недели. Местные СМИ рассчитывают, что новинка будет стоить сравнимо с более крупным купеобразным кроссовером Venucia T90, который базируется на «тележке» старого Qashqai+2. В Поднебесной цены на T90 стартуют с отметки 119 тысяч юаней (около 1,08 миллиона рублей по текущему курсу). Экспортировать модели Venucia альянс Nissan-Dongfeng пока не планирует.