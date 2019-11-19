Nissan и Dongfeng показали новый кроссовер размером с Mitsubishi Outlander

Премьера вседорожника Venucia состоится до конца недели. Местные СМИ рассчитывают, что новинка будет стоить сравнимо с более крупным купеобразным кроссовером Venucia T90, который базируется на «тележке» старого Qashqai+2. В Поднебесной цены на T90 стартуют с отметки 119 тысяч юаней (около 1,08 миллиона рублей по текущему курсу). Экспортировать модели Venucia альянс Nissan-Dongfeng пока не планирует.