Найден склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового айфона

Настоящую Мекку для поклонников модели обнаружили в магазине Trust Kikaku, который специализируется на поставках оригинальных запчастей для японских спорткаров, а также на продаже самих подержанных автомобилей. Отдельный склад занимает частная коллекция «Скайлайнов», которые тоже можно приобрести.
Видеообзор с этого склада опубликовал блогер Sammit. Рядом со складом отдельно выставлено несколько кузовов в довольно хорошем состоянии, тут же стоят несколько рядов практически новых спорткаров в основном в 34-м кузове. Внутри склада расположились автомобили всех возможных цветов, которые закрыты защитной пленкой.
В коллекции есть как обычные стоковые экземпляры, так и довольно редкие — например, модификация V-Spec с приставкой Nur (сокращение от Нюрбургринг), которая была выпущена ограниченным тиражом 750 машин.
При этом стоят эти автомобили не дороже, чем самые обычные подержанные городские «малолитражки». За стоковый спорткар с безнаддувной версией мотора владелец просит две тысячи долларов, что эквивалентно примерно 130 тысячам рублей. Более производительный экземпляр обойдется примерно в 7 тысяч долларов (450 тысяч рублей), а за Skyline с турбонаддувом придется отдать 9 тысяч (585 тысяч рублей).
Накануне в Сети появилось видео с самым редким и дорогим в мире «Скайлайном», модификацией Z-Tune, которая была выпущена в количестве 19 штук. Все их Nismo построили своими силами на базе подержанных автомобилей. Автомобили получили сильно форсированные версии моторов RB объемом 2,8 литра и мощностью 500 лошадиных сил. Один из таких автомобилей в идеальном состоянии хранится в австралийском ателье V-Spec Perfomance, его оценочная стоимость превышает 500 000 долларов.