Найден склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового айфона

Настоящую Мекку для поклонников модели обнаружили в магазине Trust Kikaku, который специализируется на поставках оригинальных запчастей для японских спорткаров, а также на продаже самих подержанных автомобилей. Отдельный склад занимает частная коллекция «Скайлайнов», которые тоже можно приобрести.

Видеообзор с этого склада опубликовал блогер Sammit. Рядом со складом отдельно выставлено несколько кузовов в довольно хорошем состоянии, тут же стоят несколько рядов практически новых спорткаров в основном в 34-м кузове. Внутри склада расположились автомобили всех возможных цветов, которые закрыты защитной пленкой.