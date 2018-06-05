Средняя скорость гонщика превысила 215 км/ч

Пульс

Видео: мотоциклист устанавливает рекорд скорости самой опасной гонки

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5 июня 2018

Гонщик Дин Харрисон стал первым райдером, сумевшим в ходе легендарной гонки на острове Мэн – Isle of Man TT – разогнаться свыше 215 километров в час. Часть онборда пилота опубликована на официальном YouTube-канале соревнования.

[Тест-драйв. Две Mazda MX-5 и самая опасная и красивая дорога на земле — трасса Isle of Man TT](https://motor.ru/stories/mazdamx5-4.htm)

Тест-драйв. Две Mazda MX-5 и самая опасная и красивая дорога на земле — трасса Isle of Man TT

Начиная с первой попытки, Харрисон показал среднюю скорость 216,34 километра в час. Он сумел проехать 60,7-километровую трассу за 16 минут 50,384 секунды, став первым человеком в истории Isle of Man TT, который смог выехать из семнадцати минут. Однако даже с таким результатом гонщик не смог побороться за победу, выбыв из гонки в четвертом заезде из-за отказа сцепления.

Победителем гонки Isle of Man TT в результате стал Майкл Данлоп. Средняя скорость Данлона в ходе соревнования составила 213,9 километра в час.

Видео с YouTube-канала Official Isle of Man TT

Еще одним рекордсменом гонки стал Питер Хикман. Он на своем мотоцикле BMW сумел показать почти такую же скорость, что и Харрисон – 216,3 километра в час.

Гоночные тачки, похожие на машины из соседнего двора

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Фото: Дин Харрисон, iomtt.com
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