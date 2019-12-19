«АвтоВАЗ» выпустил юбилейную Lada Vesta

Юбилейный экземпляр — седан, который был первым в семействе, окрашен в ярко-синий цвет «Дайвинг». Автомобиль в топовой комплектации Exclusive оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 113 лошадиных сил и бесступенчатой трансмиссией, которая появилась только в ноябре этого года.

Первый предсерийный вариант седана построили на заводе в Ижевске в 2014 году. На разработку автомобиля было потрачено около 6,5 миллиарда рублей. Через год, в сентябре 2015 года, руководство компании официально запустило серийную сборку, но уже на заводе в Тольятти.