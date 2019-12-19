«АвтоВАЗ» выпустил юбилейную Lada Vesta

Юбилейный экземпляр — седан, который был первым в семействе, окрашен в ярко-синий цвет «Дайвинг». Автомобиль в топовой комплектации Exclusive оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 113 лошадиных сил и бесступенчатой трансмиссией, которая появилась только в ноябре этого года.
Первый предсерийный вариант седана построили на заводе в Ижевске в 2014 году. На разработку автомобиля было потрачено около 6,5 миллиарда рублей. Через год, в сентябре 2015 года, руководство компании официально запустило серийную сборку, но уже на заводе в Тольятти.
Производство модификации Vesta с бесступенчатой трансмиссии запустили в ноябре текущего 2019 года. Стоимость версии с мотором от Renault и новой коробкой передач выросла на 50 тысяч рублей. Также модель получила зеркала с электроприводом складывания и опциональные подогрев руля, бескаркасные дворники и противотуманные фары с функцией подсветки в повороте.
Как ожидается, вслед за седаном вариатор появится и на остальных автомобилях из семейства Lada Vesta. В то же время завод полностью снял с производства версию с роботизированной коробкой, а официальные дилеры распродают остатки.