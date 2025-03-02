АвтоВАЗ предложил солидные скидки на универсалы Vesta в Беларуси

В целом семейство Lada Vesta в России дороже: цены на седаны стартуют с 1 525 000 рублей, универсал стоит от 1 655 000 рублей, а кросс-универсал от 1 879 000 рублей. В Беларуси в наличии у дилеров есть не все комплектации, зато разница при покупке от 20 до 25 процентов. Диспропорция образовалась давно, а распродажи белорусских дилеров позволяют сэкономить ещё больше.