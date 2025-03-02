АвтоВАЗ предложил солидные скидки на универсалы Vesta в Беларуси

АвтоВАЗ предложил солидные скидки на универсалы Vesta в БеларусиРаспродажа под конец зимы позволит взять универсал по цене седана
Распродажа АвтоВАЗа в Беларуси затронула и седаны, но базовая Vesta подешевела меньше: на 30 тысяч российских рублей до 1,2 миллиона российских рублей в эквиваленте. Таким образом, сейчас универсал Vesta SW можно взять по цене седана. В России разница между типами кузова больше: за универсал нужно доплачивать 130 тысяч рублей.
В целом семейство Lada Vesta в России дороже: цены на седаны стартуют с 1 525 000 рублей, универсал стоит от 1 655 000 рублей, а кросс-универсал от 1 879 000 рублей. В Беларуси в наличии у дилеров есть не все комплектации, зато разница при покупке от 20 до 25 процентов. Диспропорция образовалась давно, а распродажи белорусских дилеров позволяют сэкономить ещё больше.
Впрочем, иногда паритет соблюдается. К примеру, стретч-седан Lada Aura у соседей оказался дороже ожидаемого, потому разница с российскими ценами невелика — около пяти процентов в пользу белорусских прайс-листов.