Седан Lada Vesta стал вседорожником с 20-сантиметровым клиренсом

«АвтоВАЗ» раскрыл информацию о вседорожном седане Lada Vesta Cross, который станет четвертой моделью семейства. Дизайн новинки выполнен в том же стиле, что и недавно представленный приподнятый универсал Vesta SW Cross.

Длина вседорожного седана Lada Vesta составляет 4410 миллиметров, ширина — 1785 миллиметров, высота — 1526 миллиметров, а размер колесной базы равен 2635 миллиметрам. Длина машины по сравнению с обычным седаном осталась прежней, а ширина и высота увеличились на 21 и 29 миллиметров соответственно. Дорожный просвет аналогичен универсалу Cross — 203 миллиметра (на 25 миллиметров больше, чем у обычной четырехдверки). Помимо этого, у моделей совпадают отдельные элементы оснащения, например, 17-дюймовые колесные диски.

Гамма двигателей пока не раскрывается. Скорее всего, она будет полностью повторять линейку агрегатов Vesta SW Cross: «атмосферники» 1.6 и 1.8 (105 и 122 силы соответственно), совмещенные с пятиступенчатой «механикой». Старший двигатель также может работать в паре с пятиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Салон седана отличается оранжевыми и серыми декоративными вставками, центральным боксом с подлокотником, приборной панелью с оранжевой подсветкой. В отделке сидений используется экокожа.

Единственным «приподнятым» седаном на российском рынке сейчас является Volvo S60 Cross Country. Модель оснащается 2,0-литровой «турбочетверкой» семейства Drive-E, отдача который составляет 245 лошадиных сил (350 Нм). Дорожный просвет — 201 миллиметр. Цена — от 2 430 000 рублей.