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16:56

Lada Vesta с вариатором: названо время разгона до «сотни»

Информацию о динамике «Весты» с CVT опубликовал столичный дилер Lada

© Lada
«Техинком», официальный дистрибьютор Lada в Москве, опубликовал время разгона с нуля до ста километров в час для «Весты» со 114-сильным 1,6-литровым мотором Renault-Nissan. Новинка, которая поступит в продажу в 2020 году, разменяет «сотню» за 10,3 секунды. Двигатель такой машины будет работать в паре с бесступенчатой коробкой передач Jatco.

Если данные верны, то Vesta с вариатором окажется едва ли не самой динамичной в тольяттинской линейке, так как седан с 1,8-литровым мотором мощностью 122 лошадиные силы и механической трансмиссией набирает «сотню» всего на 0,1 секунды быстрее. «Заряженной» Vesta Sport со 145-сильным двигателем новинка уступает больше — 0,7 секунды.

Для сравнения, Lada XRay Cross со 114-сильным двигателем и вариатором «потеряла» в разгоне больше: согласно паспортным данным, кросс-хэтч ускоряется до «сотни» за 12,3 секунды, то есть на 1,4 секунды медленнее версии с 1,8-литровым мотором и «механикой».

Помимо появления комплектации с вариатором, в 2020-м «Весту» ждет комплексное обновление — семейство Vesta с измененным дизайном, новой мультимедийной системой и пакетом доработок уже проходит заводские испытания.

Источник: Лада-онлайн