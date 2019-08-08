Lada Vesta с вариатором: названо время разгона до «сотни»

Если данные верны, то Vesta с вариатором окажется едва ли не самой динамичной в тольяттинской линейке, так как седан с 1,8-литровым мотором мощностью 122 лошадиные силы и механической трансмиссией набирает «сотню» всего на 0,1 секунды быстрее. «Заряженной» Vesta Sport со 145-сильным двигателем новинка уступает больше — 0,7 секунды.

Для сравнения, Lada XRay Cross со 114-сильным двигателем и вариатором «потеряла» в разгоне больше: согласно паспортным данным, кросс-хэтч ускоряется до «сотни» за 12,3 секунды, то есть на 1,4 секунды медленнее версии с 1,8-литровым мотором и «механикой».