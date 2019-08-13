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18:19

Стало известно, когда появится Lada Vesta с вариатором

Сроки появления бесступенчатой трансмиссии сообщила пресс-служба АвтоВАЗа

© Lada
Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией появится в течение одного-двух лет. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил начальник пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский. По его словам, работы над адаптацией вариатора Jatco JF015E ведутся, но комментировать подробности он отказался.

Разговоры о появлении «Весты» с вариатором ведутся с момента дебюта седана в 2015 году. За четыре года АвтоВАЗ сумел адаптировать японскую трансмиссию к кросс-хэтчу XRay Cross и локализовать производство двигателя HR16, с которым агрегатируется бесступенчатая коробка передач. В конце прошлого года инсайдеры Lada утверждали, что Vesta с вариатором пойдет в серию на полгода позже «Икс-рея».

Коробка передач Jatco JF015E представляет собой гибрид между клиноременным вариатором и двухступенчатым гидромеханическим «автоматом». Японская трансмиссия заслужила хорошие отзывы и способна пройти без вмешательства 150-200 тысяч километров при своевременной замене масла.

В настоящее время «Весту» можно приобрести с 5-ступенчатой «механикой» или «роботом» с тем же числом передач. Цены на Vesta седан варьируются от 607 тысяч рублей до 881 тысячи рублей. Расширение гаммы трансмиссий за счет появления вариатора приведет к удорожанию: например, доплата за CVT на XRay Cross составляет 50 тысяч рублей.

Источник: Российская газета