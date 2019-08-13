Стало известно, когда появится Lada Vesta с вариатором

Разговоры о появлении «Весты» с вариатором ведутся с момента дебюта седана в 2015 году. За четыре года АвтоВАЗ сумел адаптировать японскую трансмиссию к кросс-хэтчу XRay Cross и локализовать производство двигателя HR16, с которым агрегатируется бесступенчатая коробка передач. В конце прошлого года инсайдеры Lada утверждали, что Vesta с вариатором пойдет в серию на полгода позже «Икс-рея».