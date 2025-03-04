АвтоВАЗ расширяет линейку Lada Vesta: новая 6-ступенчатая механика и обновленные комплектации

Передаточные числа новой коробки передач оптимизированы для экономии топлива, а также динамичного разгона. Так, максимальная скорость новой модификации увеличилась до 187–189 километров в час (в зависимости от типа кузова), а время разгона до 100 километров в час составляет 10,6 секунды — лучший показатель в семействе Vesta.

В комбинации приборов предусмотрен индикатор переключения передач. Новая трансмиссия доступна начиная с комплектации Enjoy, которая включает расширенный перечень оборудования: передний и задний парктроники, обогрев форсунок омывателя, обогрев лобового стекла, камеру заднего вида и обогрев рулевого колеса.