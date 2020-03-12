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10:14

Появились фотографии Lada Vesta с новой опцией

Для модели в нескольких комплектациях теперь доступна отделка сидений кожей и алькантарой

Lada Vesta
Лиза Будрина
Для Lada Vesta в кузове седан и универсал опционально можно заказать комбинированную отделку передних кресел и заднего дивана кожей и алькантарой. Снимки салона с новыми сиденьями оказались в распоряжении «Российской газеты».

Новая опция доступна только для автомобилей в топовых комплектациях Luxe-Multimedia и Luxe-Prestige. Такой седан обойдётся в 800 900 и 822 900 рублей соответственно, а универсал — в 840 900 и 862 900 рублей. Доплата за отделку кожей и алькантарой составит 14 тысяч рублей. До этого комбинированная отделка предлагалась только для седана и универсала в самом дорогом исполнении Exclusive, для их Cross-версий, а также для Lada Vesta Sport.

Российская газета/Валерий Карташов

Ранее «АвтоВАЗ» предупредил о возможном подорожании всех автомобилей Lada из-за ослабления курса рубля. В компании пояснили, что, несмотря на высокий уровень локализации, некоторые материалы всё же приходится оплачивать в долларах и в евро.

В последний раз цены на модельный ряд Lada были пересмотрены 1 января 2020 года. Тогда автомобили подорожали в среднем на 2,3 процента. Особенно это отразилось на седане Vesta, цена которого выросла на 3,8 процента, до 629 900 рублей.