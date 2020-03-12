Появились фотографии Lada Vesta с новой опцией

Ранее «АвтоВАЗ» предупредил о возможном подорожании всех автомобилей Lada из-за ослабления курса рубля. В компании пояснили, что, несмотря на высокий уровень локализации, некоторые материалы всё же приходится оплачивать в долларах и в евро.

В последний раз цены на модельный ряд Lada были пересмотрены 1 января 2020 года. Тогда автомобили подорожали в среднем на 2,3 процента. Особенно это отразилось на седане Vesta, цена которого выросла на 3,8 процента, до 629 900 рублей.