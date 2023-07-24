Новые Lada Vesta отправили на перекраску кузова

Клиенты, купившие автомобили, могут обратиться в дилерские центры

Концерн АвтоВАЗ отправил на перекраску кузовов Lada Vesta NG. По данным сообщества Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте», сервисная кампания связана со сменой поставщика красок. Дело в том, что оттенки по-разному ложатся на металлические и пластиковые детали автомобилей, поскольку для каждой поверхности предусмотрена своя рецептура. Именно поэтому у некоторых машин присутствует «разнотон» – когда один и тот же цвет кузова и бамперов может отличаться.