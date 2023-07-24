Новые Lada Vesta отправили на перекраску кузова

Новые Lada Vesta отправили на перекраску кузоваКлиенты, купившие автомобили, могут обратиться в дилерские центры
Концерн АвтоВАЗ отправил на перекраску кузовов Lada Vesta NG. По данным сообщества Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте», сервисная кампания связана со сменой поставщика красок. Дело в том, что оттенки по-разному ложатся на металлические и пластиковые детали автомобилей, поскольку для каждой поверхности предусмотрена своя рецептура. Именно поэтому у некоторых машин присутствует «разнотон» – когда один и тот же цвет кузова и бамперов может отличаться.
Дилерские центры отечественной марки получили предписание, что при обнаружении разных оттенков в автомобиле обязаны произвести окраску необходимых деталей в единый тон при проведении предпродажных работ. При этом клиенты, ранее купившие машины, могут обратить с претензией в автосалоны.
В АвтоВАЗе подтвердили начало сервисной кампании. Кроме того, в компании подчеркнули, что все необходимые работы специалисты проведут бесплатно для владельцев автомобилей.
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ намерен проверять своих дилеров на факт завышения цен. При этом компания будет проводить тайные проверки.