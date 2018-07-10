Флагманская версия получила заниженную подвеску и новые кузовные панели

Пульс

Представлена спортивная Lada Vesta

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10 июля 2018

«АвтоВАЗ» представил флагмана семейства Vesta — «заряженный» вариант модели с приставкой Sport. От обычного седана новинка отличается оригинальным передним бампером, задним спойлером и заниженной на 16 миллиметров подвеской (дорожный просвет уменьшен до 162 миллиметров).

[Главное автомобильное противостояние России: Lada Vesta vs Hyundai Solaris](https://motor.ru/testdrives/vestasolaris.htm)

Главное автомобильное противостояние России: Lada Vesta vs Hyundai Solaris

Помимо бампера и спойлера, Lada Vesta Sport получила расширенные колесные арки, задний бампер со стилизованным диффузором, а также раздвоенную выхлопную трубу, аэродинамические накладки на пороги и 17-дюймовые колесные диски c низкопрофильными шинами.

Шасси модели доработали для улучшения управляемости. В частности, на Lada Vesta Sport установили специальные амортизационные стойки со штоком увеличенного диаметра и особыми настройками демпфирования, а также усиленный поворотный кулак. Помимо этого, «спортседан» укомплектовали тормозной системой с дисками увеличенного диаметра.

Под капотом Lada Vesta Sport будет установлен 1,8-литровый двигатель, мощность которого, как ожидается, увеличат со 122 до 145 лошадиных сил (187 Нм момента). Агрегат получит новые распределительные валы, перенастроенную систему регулировки фаз газораспределения и измененную систему выпуска.

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Сочетаться мотор будет с пятиступенчатой механической коробкой передач. По предварительной информации, с места до «сотни» спортивная «Веста» сможет разгоняться за 9,6 секунды.

В список оснащения Lada Vesta Sport войдет электронная система стабилизации со спортивными настройками, функция подсветки поворотов, светодиодные ходовые огни, сиденья с комбинированной отделкой, а также фоновая подсветка салона.

Официальная премьера Lada Vesta Sport состоится в конце августа на Московском международном автосалоне.

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