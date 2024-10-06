АвтоВАЗ добавил «заряженной» Vesta эффектные диски и систему ESP

В случае с обычной «Вестой» доплата за топ-комплектацию Techno со всеми опциями составила 94 тысячи рублей, линейка Sportline может подорожать меньше, но вряд ли разница окажется существенной. Сейчас цены на седаны стартуют с 2 192 900 рублей, а с пакетом Black цена увеличится до 2 222 900 рублей. Вероятно, с системой ESP и новыми дисками будет взята отметка 2,3 миллиона рублей.