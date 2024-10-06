АвтоВАЗ добавил «заряженной» Vesta эффектные диски и систему ESP

АвтоВАЗ добавил «заряженной» Vesta эффектные диски и систему ESPСпортседан стал богаче и безопаснее вслед за обычным семейством Vesta NG
Если прогноз сбудется, то «полнофункциональную» Lada Vesta Sportline можно будет узнать по передним парктроникам, системе контроля слепых зон, другим наружным зеркалам (с электроприводом), боковым подушкам безопасности и противотуманным фарам с функцией подсветки поворотов. Нет сомнений, что такая спортверсия окажется ещё дороже!
В случае с обычной «Вестой» доплата за топ-комплектацию Techno со всеми опциями составила 94 тысячи рублей, линейка Sportline может подорожать меньше, но вряд ли разница окажется существенной. Сейчас цены на седаны стартуют с 2 192 900 рублей, а с пакетом Black цена увеличится до 2 222 900 рублей. Вероятно, с системой ESP и новыми дисками будет взята отметка 2,3 миллиона рублей.
Полный набор оборудования у Lada Vesta NG появится в 2025 году. К этому моменту АвтоВАЗ обещает вернуть климат-контроль, амбиентную подсветку салона и полноценный бесключевой доступ. Тогда же в гамме появится Vesta NG Sport со 145-сильным двигателем 1.8: ей прочат 6-ступенчатую «механику».