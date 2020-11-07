Блогер удивился качеством сборки новой Lada Vesta SW за миллион рублей

В качестве подопытного автомобиля блогер выбрал кросс-универсал с французским двигателем Renault H4M и японским вариатором Jatco. Оказалось, что компоненты тормозной системы в «Весте» американской фирмы TRW, электронная система — немецкого концерна Bosch, навесное оборудование двигателя и рулевая рейка — французской фирмы Valeo, а система выпуска от «дочки» Peugeot-Citroen.

Из стопроцентно российских узлов можно отметить амортизаторы, поворотные кулаки, заднюю торсионную балку, а также кузовные элементы. Блогер отметил, что днище автомобиля тщательно обработано антикором, кузов сварен аккуратно, почти везде уложена простенькая шумо/виброизоляция. Ни одной точки ржавчины найти не удалось, даже полностью разобрав салон.