Австрийцы назвали «Весту» самым экономически выгодным компактным автомобилем

При вынесении решения эксперты организации оценивают стоимость владения автомобилем, включая приемлемую изначальную цену модели, расход топлива, стоимость километра пробега и потерю фактической стоимости. Так, в Австрии Lada Vesta SW обойдется в 15 190 евро (1,1 миллиона рублей по текущему курсу), а на его ежемесячное содержание придется тратить по 482 евро (около 35 тысяч рублей).

В других категориях выиграли: электрическая версия Smart fortwo (в категории «Микролитражка»), Peugeot 508 с дизелем 1.5 BlueHDi («Средний класс»), Dacia Duster с 95-сильным дизелем Blue dCi («Компактный вседорожник»), Citroеn C5 Aircross PureTech 130 Live («Большой вседорожник») и электрический кроссовер Jaguar I-Pace S («Премиальная машина»).