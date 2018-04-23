Названы сроки начала продаж вседорожного седана Lada Vesta

«АвтоВАЗ» планирует начать продажи вседорожного седана Lada Vesta Cross в июле текущего года. Об этом со ссылкой на представителя одного из дилеров марки сообщают «Ведомости».

Lada Vesta Cross станет четвертой моделью семейства. Ее производство будет налажено на заводе марки в Ижевске. Стилистически седан будет повторять универсал Vesta SW Cross: у моделей также совпадают некоторые элементы оснащения и дорожный просвет — 203 миллиметра.

Хотя гамма двигателей новинки не раскрывается, она, вероятно, будут аналогична линейке универсала: «атмосферники» 1.6 и 1.8 (105 и 122 силы соответственно), совмещенные с пятиступенчатой «механикой». Старшему двигателю также доступна пятиступенчатая роботизированная коробка передач.

У Lada Vesta Cross на российском рынке не будет прямых конкурентов. Единственный вседорож- ный седан — Volvo S60 Cross Country — представлен в более высоком ценовом сегменте. Стоимость модели с 201-миллиметровым дорожным просветом составляет минимум 2 430 000 рублей.