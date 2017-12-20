На стоянке дилера сфотографировали заряженную модификацию Sport

Пульс

Появились снимки прототипа спортивной Lada Vesta

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20 декабря 2017

«АвтоВАЗ» проводит дорожные испытания спортивной модификации седана Lada Vesta. Фотографии автомобиля, запечатленного на стоянке одного из официальных дилеров, оказались в распоряжении сообщества RCI News | Russian Cars Industry во ВКонтакте.

[Главное автомобильное противостояние России: Lada Vesta vs Hyundai Solaris](https://motor.ru/testdrives/vestasolaris.htm)

Главное автомобильное противостояние России: Lada Vesta vs Hyundai Solaris

На снимках представлен тестовый прототип «заряженного» седана Vesta, который используется для доводки шасси и силовой установки. От обычных автомобилей новинка будет отличаться заниженной подвеской с иными пружинами и амортизаторами, более мощными тормозами и доработанной коробкой передач.

Модификация Sport будет доступна с двумя моторами: 149-сильным агрегатом 1.8 (впоследствии его отдачу, возможно, увеличат до 180 сил) и 1,6-литровым двигателем мощностью 140 сил, который устанавливается на Lada Kalina NFR.

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Прототип Lada Vesta Sport. Фото Мотор.Ру

Прототип Lada Vesta Sport. Фото Мотор.Ру

Прототип Lada Vesta Sport. Фото Мотор.Ру

Прототип Lada Vesta Sport. Фото Мотор.Ру

Прототип Lada Vesta Sport

Прототип Lada Vesta Sport

Прототип Lada Vesta Sport

Прототип Lada Vesta Sport

Прототип Lada Vesta Sport

Прототип Lada Vesta Sport

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Прототип спортивной «Весты» показали в прошлом году на Московском автосалоне. Как и концепт, серийный автомобиль получит окрашенные в черный цвет крышу и зеркала заднего вида, 17-дюймовые колеса, наклейки на кузове с надписью «Sport», новый задний бампер и задний спойлер.

Производство Lada Vesta Sport начнется в феврале следующего года. В продажу модель поступит в апреле.

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Фото RCI News | Russian Cars Industry
Теги:
Mazda3SportLadaVesta
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