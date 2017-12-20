Появились снимки прототипа спортивной Lada Vesta

«АвтоВАЗ» проводит дорожные испытания спортивной модификации седана Lada Vesta. Фотографии автомобиля, запечатленного на стоянке одного из официальных дилеров, оказались в распоряжении сообщества RCI News | Russian Cars Industry во ВКонтакте.

На снимках представлен тестовый прототип «заряженного» седана Vesta, который используется для доводки шасси и силовой установки. От обычных автомобилей новинка будет отличаться заниженной подвеской с иными пружинами и амортизаторами, более мощными тормозами и доработанной коробкой передач.

Модификация Sport будет доступна с двумя моторами: 149-сильным агрегатом 1.8 (впоследствии его отдачу, возможно, увеличат до 180 сил) и 1,6-литровым двигателем мощностью 140 сил, который устанавливается на Lada Kalina NFR.

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Прототип Lada Vesta Sport. Фото Мотор.Ру Прототип Lada Vesta Sport. Фото Мотор.Ру Прототип Lada Vesta Sport Прототип Lada Vesta Sport Прототип Lada Vesta Sport

Прототип спортивной «Весты» показали в прошлом году на Московском автосалоне. Как и концепт, серийный автомобиль получит окрашенные в черный цвет крышу и зеркала заднего вида, 17-дюймовые колеса, наклейки на кузове с надписью «Sport», новый задний бампер и задний спойлер.

Производство Lada Vesta Sport начнется в феврале следующего года. В продажу модель поступит в апреле.