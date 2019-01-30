Названа цена на Lada Vesta Sport: больше миллиона рублей!

Компания «АвтоВАЗ» определилась с датой начала продаж «спортивной» версии седана Vesta — Vesta Sport. Приобрести автомобиль можно будет с 31 января этого года по цене от 1 009 900 рублей. С пакетом Multimedia стоимость увеличится до 1 045 900 рублей.