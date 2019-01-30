Названа цена на Lada Vesta Sport: больше миллиона рублей!

Седан Lada Vesta Sport будет предложен только в максимальной комплектации Luxe. В список оснащения модели войдет климат- и круиз-контроль, мультифункциональный руль, подогрев передних сидений, датчики дождя, света, аудиосистема. Пакет Multimedia предполагает дооснащение седана навигацией, камерой заднего вида и обогревом лобового стекла.
От обычной «Весты» версия Sport отличается аэродинамическим обвесом, заниженной на 31 миллиметр подвеской с расширенной колеей, 17-дюймовыми колесами с низкопрофильными покрышками, спортивными креслами, рулем с отделкой перфорированной кожей.
Под капотом спортивной «Весты» установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 145 лошадиных сил (187 Нм момента). Агрегат совмещен с пятиступенчатой механической коробкой передач. С места до «сотни» Vesta Sport способна разгоняться за 9,6 секунды. Максимальная скорость — 193 километра в час.