«АвтоВАЗ» вывел на тесты «спортивный» универсал Lada Vesta

Судя по снимкам, опубликованным lada_vesta_club, Vesta SW Sport будет отличаться от обычной машины измененными бамперами, крыльями и порогами. Под капотом, во всей видимости, будет установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 145 лошадиных сил (187 Нм). Сочетаться мотор будет с пятиступенчатой механической коробкой передач. Динамические характеристики универсала неизвестны. Седан с таким агрегатом разгоняется до «сотни» за 9,6 секунды.