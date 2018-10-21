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22 октября, 12:39

«АвтоВАЗ» вывел на тесты «спортивный» универсал Lada Vesta

У машины изменятся бамперы, крылья и боковые юбки

В Сети появились фотографии прототипа «спортивной» версии Lada Vesta SW. Универсал сфотографировали в Кисловодске и Камышине, Волгоградской области. Официальной информации о появление в модельном ряду такого автомобиля от «АвтоВАЗа» не поступало.

Судя по снимкам, опубликованным lada_vesta_club, Vesta SW Sport будет отличаться от обычной машины измененными бамперами, крыльями и порогами. Под капотом, во всей видимости, будет установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 145 лошадиных сил (187 Нм). Сочетаться мотор будет с пятиступенчатой механической коробкой передач. Динамические характеристики универсала неизвестны. Седан с таким агрегатом разгоняется до «сотни» за 9,6 секунды.

Седан Lada Vesta Sport получил оригинальный передний бампер, задний спойлер и заниженную на 16 миллиметров подвеску. Кроме того, у модели появились расширенные колесные арки, задний бампер со стилизованным диффузором, а также раздвоенная выхлопная труба, аэродинамические накладки на пороги и 17-дюймовые колесные диски c низкопрофильными шинами.

Шасси седана доработано в целях улучшения управляемости. Так, Vesta Sport укомплектована амортизационными стойками со штоком увеличенного диаметра и особыми настройками демпфирования, а также усиленными поворотными кулаками.

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