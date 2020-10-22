Подержанную «Буханку» на гусеницах продают по цене двух новых

Гусеничная «Ветлуга» – это проект российской компании «ТрансМаш». Автомобиль относится к классу легковых вездеходов, а его основное назначение – транспортировка людей или грузов по бездорожью, в том числе по снежной целине и болоту. Машина представляет собой некий гибрид фургона и лодки: нижняя часть герметична, что позволяет ей плавать, а нос приподнят – благодаря этому «Ветлуга» преодолевает крутые подъёмы. Дорожный просвет составляет 40 сантиметров.

В движение вездеход приводит бензиновый двигатель объёмом 2,9 литра, который сочетается с механической коробкой передач. Максимальная скорость – 60 километров в час. Автор объявления отмечает, что пробег «Ветлуги» составляет всего 260 километров.

Существует несколько модификаций «Ветлуги», которые отличаются количеством посадочных мест. Выставленный на продажу экземпляр вмещает девять пассажиров, оборудован фаркопом, а сиденья обиты велюром.