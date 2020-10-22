10:21

Подержанную «Буханку» на гусеницах продают по цене двух новых

Пробег машины составляет всего 260 километров

ТТС-34014 «Ветлуга» © kolesa.kz
Лиза Будрина
В Казахстане выставили на продажу гусеничный вездеход ТТС-34014 «Ветлуга», построенный на базе автобуса УАЗ «Буханка». Такие машины собирает небольшими партиями предприятие в Нижегородской области. За «Буханку» на гусеницах продавец просит 7,8 миллиона тенге или 1,4 миллиона рублей. За эту цену в России можно купить два новых автобуса семейства СГР.

Гусеничная «Ветлуга» это проект российской компании «ТрансМаш». Автомобиль относится к классу легковых вездеходов, а его основное назначение транспортировка людей или грузов по бездорожью, в том числе по снежной целине и болоту. Машина представляет собой некий гибрид фургона и лодки: нижняя часть герметична, что позволяет ей плавать, а нос приподнят благодаря этому «Ветлуга» преодолевает крутые подъёмы. Дорожный просвет составляет 40 сантиметров.

В движение вездеход приводит бензиновый двигатель объёмом 2,9 литра, который сочетается с механической коробкой передач. Максимальная скорость 60 километров в час. Автор объявления отмечает, что пробег «Ветлуги» составляет всего 260 километров.

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Существует несколько модификаций «Ветлуги», которые отличаются количеством посадочных мест. Выставленный на продажу экземпляр вмещает девять пассажиров, оборудован фаркопом, а сиденья обиты велюром.

В отличие от мелкосерийной «Ветлуги», встречаются и любительские попытки превратить легковой автомобиль в вездеход. Один из примеров универсал Renault 12 Wagon образца 1977 года, который житель Турции превратил в машину на гусеницах.

Источник: Kolesa.kz