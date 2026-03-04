Вьетнамцы выпустили кроссовер и седан с дизайном в стиле Rolls-Royce

Отмечается, что новые модели призваны продемонстрировать технологическую зрелость компании. Автомобили Lac Hong получат силовую установку с тремя электромоторами суммарной мощностью до 625 л.с. Подробности о запасе хода и времени зарядки пока не раскрываются.

Дизайн автомобилей выполнен в едином ключе, сочетающем строгость с национальными мотивами. Характерные черты — массивная решетка радиатора, вертикальные полосы которой похожи на вьетнамский бамбук. На капоте установлена фигурка птицы Лак, отсылающая к национальной мифологии. В целом, внешне автомобили напоминают Rolls-Royce.

В отделке салона использованы натуральное дерево и позолота, но при этом создатели отказались от многих «модных» решений, например, от монитора для переднего пассажира.

В список оснащения войдут автоматические двери, кресла с эффектом невесомости и активная пневмоподвеска.

Более дорогой седан 900S дополнительно получит перегородку с электрохромным остеклением между рядами и складные столики для задних пассажиров.

