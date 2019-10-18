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20:00

Видео: наглядно показано, чем опасны «грыжи» на колесах

И показали, что будет с таким колесом, если выехать на дорогу

Российские блогеры и авторы канала «Гараж 54» опубликовали видео, на котором наглядно продемонстрировали, почему нельзя ездить на резине, у которой появилась «грыжа».

В начале октября в Сети появилась фотография автомобиля, на покрышке которого было рекордное количество вздутий — так называемых «грыж». Полицейские Великобритании остановили водителя, объяснили ему, чем опасна езда на таких колесах, и принудительно отправили в ближайший центр шиномонтажа.

Российские видеоблогеры решили проверить, насколько реально передвигаться на таких колесах, а заодно наглядно показать, почему при появлении даже одной небольшой грыжи нужно как можно скорее заменить колесо.

Фото с рекордсменом по числу «грыж» из Великобритании

Сначала сделать «грыжи» на колесе попытались с помощью нагревания поверхности феном с внешней стороны, однако резина не выдержала высокой температуры и очень быстро лопнула. Попытка нагреть ее с внутренней стороны успехом тоже не увенчалась, равно как и удары по колесу ломом.

В итоге решено было сделать несколько надрезов с внутренней стороны колеса и после этого подкачать шину, чтобы под давлением воздуха и образовались нужные вздутия. Эта тактика оказалась более удачной, и спустя три лопнувших колеса авторам все же удалось добиться нужного эффекта.

После этого колесо установили на автомобиль и немного прокатились на нем по дворовой территории. На видеоролике видно, насколько дефектное колесо «гуляет» на любой неровности. Кроме того, блогеру потребовалось меньше пяти минут на то, чтобы покрышка лопнула, причем произошло это после второго наезда на препятствие.