Видео: наглядно показано, чем опасны «грыжи» на колесах

В начале октября в Сети появилась фотография автомобиля, на покрышке которого было рекордное количество вздутий — так называемых «грыж». Полицейские Великобритании остановили водителя, объяснили ему, чем опасна езда на таких колесах, и принудительно отправили в ближайший центр шиномонтажа.

Российские видеоблогеры решили проверить, насколько реально передвигаться на таких колесах, а заодно наглядно показать, почему при появлении даже одной небольшой грыжи нужно как можно скорее заменить колесо.