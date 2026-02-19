Видео: автомобиль провалился под лёд Байкала

«Водитель сумел выбраться. Дорогу должны были официально открыть 17 февраля, но из-за нестабильности льда не стали. Но автомобилистов это не остановило», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что транспорт наполовину ушёл под воду, при этом на крыше автомобиля стоит человек.

До этого в Приморье на видео сняли разбитый вдребезги автомобиль после серьезного ДТП. На трассе под Владивостоком легковую машину зажало между грузовиками.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит кузов, отсутствуют стекла, а его детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на месте ДТП работают спасатели, в том числе сотрудники экстренных медицинских служб. О состоянии водителя легкового автомобиля не сообщается.

Ранее в Москве из-за прорыва трубы затопило дорогу.