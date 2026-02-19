В Москве из-за прорыва трубы затопило дорогу

«Водители рассказывают о потопе на проспекте Андропова <…>. Они также делятся кадрами пробивающихся сквозь потоки воды машин. На затопленной улице образовалась пробка», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, что автомобили едут по затопленным дорогам, при этом на улице продолжается метель. По данным Дептранса, движение в районе станции метро «Технопарк» было затруднено. В настоящее время вытекание воды на дорогу локализовано.

До этого на МКАД на видео сняли буксующие фуры, затруднившие движение. Многотонные большегрузы парализовали проезд на 65 километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги. По данным Дептранса и ЦОДД, пробки в столице оцениваются в 6 баллов. В настоящее время движение затруднено на МКАД, в районе улицы Маршала Катукова и на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, дом 66.

Ранее в Подмосковье пешеход не выжил в жестком ДТП.