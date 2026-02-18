Новости
Опубликовано 18 февраля 2026, 15:52
1 мин.

Видео: калининградца зажало между машинами в момент ДТП

В Калининграде на видео попало, как пешехода зажало между авто в момент аварии. Инцидент произошел 16 февраля на перекрёстке улиц Герцена и Клары Цеткин. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».
«Мальчика увезли на скорой помощи. Я живу рядом и хочу, чтобы люди были осторожнее: дети берегли себя, а водители соблюдали дистанцию», – рассказала очевидица.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сбивает пешехода, который переходит дорогу в неположенном месте. От удара человека отбрасывает в впередистоящую машину, и в этот момент калининградец оказывается зажат между автомобилями, после чего — падает на проезжую часть.

В Госавтоинспекции сообщили, что по факту произошедшей аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

