Видео: калининградца зажало между машинами в момент ДТП

«Мальчика увезли на скорой помощи. Я живу рядом и хочу, чтобы люди были осторожнее: дети берегли себя, а водители соблюдали дистанцию», – рассказала очевидица.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сбивает пешехода, который переходит дорогу в неположенном месте. От удара человека отбрасывает в впередистоящую машину, и в этот момент калининградец оказывается зажат между автомобилями, после чего — падает на проезжую часть.

В Госавтоинспекции сообщили, что по факту произошедшей аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

