Видео: россиянин отлетел от жесткого удара авто и перевернулся в воздухе

«Сбили пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости сбивает человека, который игнорирует ПДД. От удара пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть. Через несколько секунд мужчина поднимается и убегает с дороги, в этот момент к пострадавшему подходит человек.

До этого сообщалось, что автомобиль с российской актрисой разбился в ДТП с большегрузом. Санора Кирсанова со своей матерью попала в ДТП в Серпухове.

По словам актрисы, она двигалась по крайней левой полосе с разрешенной скоростью, когда прямо перед ней вылетела фура. Затормозить Санора не успевала и стала сигналить мужчине, но он, полностью игнорируя её, продолжал движение. В результате столкновения машину актрисы завернуло, и она полетела прямо под фуру.

Ранее в Ленобласти на видео попало, как наркодилер на BMW снёс гаишника в момент погони.