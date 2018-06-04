Видео: Volkswagen Amarok отбуксировал 43-тонный трамвай

Дизельный пикап Volkswagen Amarok смог двинуть с места и отбуксировать 42,9-тонный трамвай, длина которого достигает 32,3 метра. Ролик того, как это происходило, опубликован на YouTube-канале венгерского подразделения марки.

«Амарок», участвовавший в эксперименте, был оснащен шестицилиндровым дизельным двигателем объемом три литра и мощностью 258 лошадиных сил. За счет системы кратковременного увеличения наддува отдача мотора может повышаться до 271 лошадиной силы. Максимальный крутящий момент агрегата достигает 580 Нм.

В 2000-х внедорожник Volkswagen Touareg, оснащенный пятилитровым дизелем V10, отбуксировал 155-тонный самолет Boeing 747. Затем подобные эксперименты неоднократно повторялись: Toyota Tundra провезла на прицепе космический корабль «Индевор», а Nissan Patrol – загруженный и полностью заправленный грузовой самолет Ил-76.

В мае прошлого года Porsche Cayenne смог протащить 285-тонный Airbus A380 на протяжении 42 метров.