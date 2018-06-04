В эксперименте участвовал 258-сильный дизельный автомобиль

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Видео: Volkswagen Amarok отбуксировал 43-тонный трамвай

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4 июня 2018

Дизельный пикап Volkswagen Amarok смог двинуть с места и отбуксировать 42,9-тонный трамвай, длина которого достигает 32,3 метра. Ролик того, как это происходило, опубликован на YouTube-канале венгерского подразделения марки.

[Тест-драйв VW Amarok с дизельным мотором V6](https://motor.ru/testdrives/amarok.htm)

Тест-драйв VW Amarok с дизельным мотором V6

«Амарок», участвовавший в эксперименте, был оснащен шестицилиндровым дизельным двигателем объемом три литра и мощностью 258 лошадиных сил. За счет системы кратковременного увеличения наддува отдача мотора может повышаться до 271 лошадиной силы. Максимальный крутящий момент агрегата достигает 580 Нм.

Что получается, когда автомобили пытаются использовать не по назначению

В 2000-х внедорожник Volkswagen Touareg, оснащенный пятилитровым дизелем V10, отбуксировал 155-тонный самолет Boeing 747. Затем подобные эксперименты неоднократно повторялись: Toyota Tundra провезла на прицепе космический корабль «Индевор», а Nissan Patrol – загруженный и полностью заправленный грузовой самолет Ил-76.

В мае прошлого года Porsche Cayenne смог протащить 285-тонный Airbus A380 на протяжении 42 метров.

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