Начало производства запланировано на 2019 год

Пульс

Pininfarina разработает дизайн первых вьетнамских автомобилей

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14 февраля 2018

Вьетнамская компания Vinfast определилась с дизайном будущих моделей — его разработает ателье Pininfarina. Работы итальянцев выбрали из 20 вариантов путем голосования, в котором приняло участие 62 тысячи человек. Об этом сообщает Autocar.

Производитель пока не предоставил никакой технической информации о новинках. Известно лишь, что седан и кроссовер будут выполнены в единой стилистике, которая «учитывает местные предпочтения и одновременно соответствует современным трендам».

Начало производства седана и кроссовера запланировано на сентябрь 2019 года. К 2025 году компания VinFast рассчитывает выпускать по 500 тысяч автомобилей ежегодно.

Последняя работа ателье Pininfarina будет представлена весной на Женевском автосалоне. Это концептуальный электрический гранд-турер HK GT, построенный в сотрудничестве с гонконгской компанией Hybrid Kinetic Group. Об автомобиле нет никакой информации. Известно лишь, что главную роль при разработке машины играли стиль и экология.

Ранее Pininfarina сделала для Hybrid Kinetic Group концепт кроссовера c 800-сильной силовой установкой с микротурбогенератором.

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