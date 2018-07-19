В России будут продавать вьетнамские машины с итальянским дизайном

Вьетнамская компания VinFast планирует к 2020 году выйти на российский рынок. Об этом «Мотору» сообщил официальный представитель марки в России.

На данный момент у производителя нет ни одной серийной модели – опубликованы лишь два эскиза. На первом этапе компания будет выпускать седан и кроссовер, которые дебютируют осенью на моторшоу в Париже.

Над дизайном автомобилей работало итальянское ателье Pininfarina. Как говорят в компании, серийные модели будут сочетать в себе «вьетнамский дух, итальянский дизайн и немецкие технологии». Над автомобилями VinFast работает вместе с Bosch и Magna, а некоторые руководящие посты в компании занимают топ-менеджеры, перешедшие из GM. Например, директор по продажам и производству является Джеймс ДеЛука, а директором по дизайну Дэвид Лайон.

Эскиз седана VinFast

Марка VinFast основана холдингом Vingroup, выручка которого за прошлый год составила 3,8 миллиарда долларов. Компании, входящие в состав группы, работают в области недвижимости, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма и продаже потребительских товаров.

В планах VinFast — стать крупнейшим автопроизводителем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) с годовым объемом выпуска в 500 тысяч автомобилей. Но произойдет это, согласно расчетам марки, не ранее 2025 года.

Сейчас компания завершает строительство завода, который расположен в городе Хайфон, северный Вьетнам. Предприятие займет площадь 335 гектаров. Инвестиции в проект достигли 1,5 миллиарда долларов. Производство машин начнется в сентябре 2019 года.