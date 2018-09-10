Первые вьетнамские автомобили построят на платформах BMW

Над дизайном автомобилей VinFast работало итальянское ателье Pininfarina. По словам производителя, в машинах сочетается «вьетнамский дух, итальянский дизайн и немецкие технологии», а сами они являются символом «мощного, прогрессивного духа нового, энергичного и развивающегося Вьетнама».
Помимо Pininfarina, к постройке автомобилей VinFast привлекли и другие известные компании: Bosch, Magna и Siemens. Они помогли доработать «тележки» BMW, в частности улучшить пассивную безопасность, а также модифицировать ряд узлов и агрегатов.
Например, разработать новые двухлитровые турбомоторы на базе блока BMW N20. Так как VinFast не смогла купить лицензию на технологию бесступенчатого изменения фаз работы и подъема клапанов Valvetronic, то двигатели, мощность которых составит от 177 до 230 сил, будут немного проще исходника.
В июле официальный представитель VinFast сообщил «Мотору», что вьетнамская марка планирует в 2020 году выйти на российский рынок.