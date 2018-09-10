Первые вьетнамские автомобили построят на платформах BMW

Вьетнамская марка VinFast привезет на парижский автосалон свои первые модели. Это будут кроссовер и седан, построенные на платформах BMW X5 и 5-Series прошлого поколения. Пилотный запуск производства машин на заводе компании в Хайфоне состоится весной следующего года. На полную мощность производитель намерен выйти к сентябрю 2019 года.