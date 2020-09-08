VinFast President: кроссовер из Вьетнама на базе BMW X5 и с американским двигателем

Компанию ей составляют система постоянного полного привода и восьмидиапазонный автомат. Производитель уверяет, что с места до «сотни» President разгоняется за 6,8 секунды, а его максимальная скорость — 300 километров в час.

Выходит, что спурт до ста у вьетнамского кроссовера занимает больше времени, чем у нынешнего BMW X5 xDrive30d (249 сил, 620 Нм, 6,5 секунды), не говоря уж о бензиновом X5 xDrive40i (340 сил, 450 Нм, 5,5 секунды).