VinFast President: кроссовер из Вьетнама на базе BMW X5 и с американским двигателем

Модель VinFast President позиционируется как ограниченное издание более приземленного LUX SA2.0, который, в свою очередь, построен на «тележке» BMW X5 серии F15. От исходника лимитированный кроссовер отличается прежде всего двигателем: вместо двухлитровой «турбочетверки» на базе блока N20 под капотом «Президента» установлен V-образная «восьмерка» объемом 6,2 литра. Она развивает 420 лошадиных сил и 624 Нм крутящего момента.
Компанию ей составляют система постоянного полного привода и восьмидиапазонный автомат. Производитель уверяет, что с места до «сотни» President разгоняется за 6,8 секунды, а его максимальная скорость — 300 километров в час.
Выходит, что спурт до ста у вьетнамского кроссовера занимает больше времени, чем у нынешнего BMW X5 xDrive30d (249 сил, 620 Нм, 6,5 секунды), не говоря уж о бензиновом X5 xDrive40i (340 сил, 450 Нм, 5,5 секунды).
Зато по комфорту VinFast President готов составить конкуренцию исполинскому X7 — и не только за счет увеличенной колесной базы (3113 против 3105 миллиметров). Высокий статус модели подчеркнут выбором материалов (кожа наппа и изготовленный в Италии натуральный шпон дерева), а также богатым стандартным оснащением.
По умолчанию у «Президента» есть мультимедиа с дисплеем на 12,3 дюйма, аудиосистема с 13 динамиками, панорамная крыша с защитой от ультрафиолетового излучения, беспроводная зарядка, USB-порты и широкий перечень электронных ассистентов.
Тираж VinFast President президент составит 500 экземпляров. Прием заказов уже открыт, но купить кроссовер можно будет только во Вьетнаме. Цена модели — около 164 000 долларов или 12,5 миллиона рублей по текущему курсу.