В Париже дебютировали вьетнамские машины на базе BMW

Длина седана VinFast LUX A2.0 составляет 4973 миллиметра, ширина — 1900 миллиметров, высота — 1464 миллиметров. По габаритам вьетнамский автомобиль чуть больше нынешней «пятерки» BMW (за исключением высоты). Размер колесной базы полностью соответствует BMW 5 серии в кузове F10/F11 и составляет 2968 миллиметров. Кроссовер (4940x1960x1773 миллиметра) получился больше, выше, но уже X5 текущего поколения.

В январе VinFast приобрела лицензию на использование «тележек» и двигателей BMW с технологией TwinPower. Сумма сделки не разглашается.