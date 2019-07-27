Blaupunkt возобновил выпуск магнитолы из 1980-х

С одной стороны, если у вас есть прекрасно сохранившийся янгтаймер, едва ли вы захотите испортить дизайн его салона современной аудиосистемой с их сенсорными экранами, разноцветными кнопками и множеством разъёмов. С другой стороны, оставив винтажную магнитолу, вы обречены слушать только радио или кассеты (если механизм ещё не вышел из строя), ну или мучиться с Bluetooth-адаптером. Даже проигрыватель компакт-дисков в 1980-х годах был роскошью. Как же быть? Если вы счастливый владелец «Порше», то можно, к примеру, приобрести классическую однодиновую магнитолу за 1200 евро, которую отделение Porsche Classic выпускает до сих пор.
Но теперь и для других автомобильных марок есть решение проблемы. Немецкая компания Blaupunkt вернула к жизни магнитолу SQR 46 Bremen образца 1986 года: внешне неотличимую от оригинальной, но с основательно модернизированной начинкой. Теперь «Бремен» поддерживает цифровое радиовещание, у неё есть разъёмы AUX, USB и SD/SDHC, но самое главное, что все они тщательно спрятаны за шторкой механизма проигрывателя аудиокассет — который, естественно, из-за этого пришлось отправить на пенсию. Магнитола подходит для установки в BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Saab 1980-1990-х годов и уже поступила в продажу по цене в 449 евро.