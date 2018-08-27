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27 августа 11:09

Mercedes-Benz представил современный аналог «Серебряных стрел» 1930-х годов

Вдохновением для прототипа Vision EQ Silver Arrow стал W125 Rekordwagen

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На мероприятии Monterey Car Week в Калифорнии состоялась мировая премьера электрического концепт-кара Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow. Вдохновением для прототипа послужили легендарные «Серебряные стрелы», в частности, экспериментальный W125 Rekordwagen — на нем в январе 1938 года Рудольф Караччиола разогнался до 432,7 километра в час.

Дизайн Vision EQ Silver Arrow выполнен в соответствии с концепцией «чувственной чистоты». У прототипа, длина которого составляет около 5,3 метра, а высота — один метр, обтекаемый кузов, практически лишенный острых граней, с каркасом из углепластика. Панели автомобиля выкрашены в оттенок серебристого Alubeam Silver, напоминающий жидкий металл.

Среди других особенностей Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow: передний сплиттер из углепластика, спицованные алюминиевые колесные диски с неподвижными колпаками, боковые юбки со светящейся полосой, задний диффузор, как у гоночных машин, а также два выдвижных спойлера, выполняющих функцию воздушного тормоза.

В отделке интерьера шоу-кара используется натуральная кожа коричневого цвета, полированный алюминий, сочетание шпона орехового дерева и темной древесины хвойных пород. Vision EQ Silver Arrow укомплектован гоночным сиденьем с интегрированной функцией обогрева Airscarf и четырехточечными ремнями безопасности, блоком педалей с возможностью регулировки положения, широкоформатным дисплеем, на который проецируется трехмерное изображения окружающего пространства.

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Помимо этого, электрический спидстер оснащен функцией виртуального тренера Virtual Race Coach, с помощью которой можно соревноваться с гоночными машинами Mercedes-Benz прошлого и настоящего, а также системой выбора режимов работы управляющей электроники и имитации звука двигателя. Для последней доступны звук болида Формулы-1 и «восьмерки» Mercedes-AMG.

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В движение Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow приводит электрическая силовая установка мощностью 550 киловатт (750 лошадиных сил). Блок аккумуляторов, расположенный в днище, имеет емкость 80 киловатт-часов и позволяет прототипу проезжать на одной зарядке до 400 километров. Охлаждать батарею помогают вентиляционные прорези в боковинах кузова.

Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow стал частью серии концептов, демонстрирующих возможности электрификации. Среди них: компактный Concept EQA, кроссовер Concept EQ и беспилотник Vision EQ Fortwo.

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