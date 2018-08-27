Mercedes-Benz представил современный аналог «Серебряных стрел» 1930-х годов

В движение Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow приводит электрическая силовая установка мощностью 550 киловатт (750 лошадиных сил). Блок аккумуляторов, расположенный в днище, имеет емкость 80 киловатт-часов и позволяет прототипу проезжать на одной зарядке до 400 километров. Охлаждать батарею помогают вентиляционные прорези в боковинах кузова.

Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow стал частью серии концептов, демонстрирующих возможности электрификации. Среди них: компактный Concept EQA, кроссовер Concept EQ и беспилотник Vision EQ Fortwo.