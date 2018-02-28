Городской кроссовер Skoda сможет ездить на газе и электричестве

Компания Skoda раскрыла подробности о прототипе городского кроссовера Vision X, дебют которого состоится в начале марта на автосалоне в Женеве. Концепт-кар получит гибридную силовую установку, двигатель внутреннего сгорания в которой сможет работать как на газе, так и на бензине.

Силовой агрегат Skoda Vision X будет состоять из полуторалитрового турбомотора, который выдает 130 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента, а также пары электрических двигателей. Один из них соединен с ДВС, а второй располагается на задней оси, обеспечивая работу системы полного привода.

За счет установки электрического двигателя назад, концептуальный кроссовер Skoda получил полный привод, но при этом не оснащается карданным валом, что позволило снизить массу автомобиля. По необходимости Vision X может быть передне-, полно- или заднеприводным.

Резервуары для газа располагаются под сиденьями второго ряда, а также за задней осью. Между ними находится бак для бензина. Батареи, обеспечивающие работу электрических двигателей, располагаются в центральной части шасси. Их можно зарядить на ходу за счет системы рекуперации: во время торможения или при движении накатом.

С места до ста километров в час Skoda Vision X разгоняется за 9,3 секунды, а максимальная скорость гибридного кроссовера составляет 200 километров в час. Запас хода прототипа равен 650 километрам. Только на электротяге он может преодолеть два километра.

Первые изображения Vision X компания Skoda опубликовала в начале февраля. Товарная версия прототипа могла бы дополнить линейку вседорожников чешской марки, состоящую из Karoq и Kodiaq.

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