Кроссовер Suzuki Vitara обновился и попрощался с «атмосферником»

Компания Suzuki представила обновленный кроссовер Vitara, который теперь оснащается только турбированными двигателями. Помимо другой технической начинки, модель получила измененную внешность, улучшенные материалы отделки и расширенный перечень оборудования.

Длительный тест Suzuki Vitara: часть 1, часть 2

От дорестайлинговых машин обновленный Suzuki Vitara отличается решеткой радиатора с вертикальными планками вместо горизонтальных, измененными бамперами, светодиодной головной оптикой и иным рисунком задних фонарей. На приборной панели появились другой тахометр и спидометр, а также цветной дисплей бортового компьютера.

Гамма силовых установок «Витары» отныне состоит только из турбомоторов. Базовым стал литровый трёхцилиндровый агрегат мощностью 117 лошадиных сил и 170 Нм крутящего момента. Такой двигатель также устанавливается на хэтчбек Swift последнего поколения. Также в линейке присутствует 1.4 Boosterjet. Его отдача составляет 140 сил и 220 Нм момента.

Оба мотора могут сочетаться с передним и полным приводом, шестиступенчатой «механикой» или автоматической коробкой передач.

В список стандартного оснащения обновленного Suzuki Vitara вошла система предупреждения о сходе с полосы, функция распознавания дорожных знаков, мониторинга слепых зон, система помощи при выезде с парковки задним ходом, а также предупреждения фронтальных столкновений.

Suzuki Vitara продается в 191 стране мира. Совокупный объем продаж на сегодняшний день составляет 3,7 миллиона экземпляров. В России кроссовер предлагается с атмосферным мотором 1.6 (117 сил и 156 Нм момента) и турбомотором 1.4. Цена — от 1 099 000 рублей.