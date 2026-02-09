Опубликовано 09 февраля 2026, 17:511 мин.
Владельца Geely, отсудившего у дилера миллионы рублей, обвинили в мошенничестве
Mash: владельца Geely, отсудившего у дилера 45 млн рублей, обвинили в мошенничестве . В 2023 году мужчина купил новый автомобиль за 3,3 млн рублей с гарантией, со временем водитель обнаружил дефекты и обратился в салон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Починить машину в установленные сроки не смогли, деньги возвращать отказались. Тогда Денис пошёл по судам. С автосалона взыскали 45 млн рублей — сюда вошли: прайс брички, разница в стоимости на момент покупки и актуальной цены, неустойка за просрочку возврата и потребительский штраф», – говорится в публикации.
По словам собственника иномарки, после решения суда владелец автосалона стал угрожать мужчине уголовным дело, обвиняя его в мошенничестве.
