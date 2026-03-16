Владельцы Evolute i-Joy жалуются на ночующих под капотом кошек

В блогах автовладельецев на сайте Drive2 журнал Motor обнаружил сразу несколько жалоб на организацию подкапотного пространства Evolute i-Joy. Так, во внутренних арках передних колёс имеются большие открытые проёмы, через которые внутрь попадает грязь.

Более неожиданной проблемой оказалось то, что пространство под капотом нравится котам: «Для меня главная проблема — соседская кошка, которая приходит ночью и залезает на очень удобный фетровый коврик на моторе», — пишет один из хозяев «Эволюта».

Ни производитель, ни дилеры не предлагают готовых решений, чтобы закрыть проём. Поэтому автомобилисты вынуждены находить альтернативу: пока наиболее эффективным вариантом считается крепление своими руками обычного резинового коврика.