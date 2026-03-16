Новости
Опубликовано 16 марта 2026, 12:51
1 мин.

Владельцы Evolute i-Joy жалуются на ночующих под капотом кошек

Владельцы Evolute i-Joy: под капот может беспрепятственно залезть кошка. В декабре прошлого года компания «Моторинвест» открыла продажи электрического кроссовера Evolute i-Joy второго поколения. Новичок представляет собой разновидность китайской модели Nammi 06 из ассортимента концерна Dongfeng. Спустя несколько месяцев эксплуатации, хозяева обнаружили неожиданную особенность машин.
Evolute i-Joy
Evolute i-Joy
© Evolute
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В блогах автовладельецев на сайте Drive2 журнал Motor обнаружил сразу несколько жалоб на организацию подкапотного пространства Evolute i-Joy. Так, во внутренних арках передних колёс имеются большие открытые проёмы, через которые внутрь попадает грязь.

Более неожиданной проблемой оказалось то, что пространство под капотом нравится котам: «Для меня главная проблема — соседская кошка, которая приходит ночью и залезает на очень удобный фетровый коврик на моторе», — пишет один из хозяев «Эволюта».

Ни производитель, ни дилеры не предлагают готовых решений, чтобы закрыть проём. Поэтому автомобилисты вынуждены находить альтернативу: пока наиболее эффективным вариантом считается крепление своими руками обычного резинового коврика.

Ранее сообщалось, что российские электромобили Evolute «окирпичиваются» из-за сильных холодов. Водители отмечают быструю разрядку аккумуляторных батарей на сильном морозе.