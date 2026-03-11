Владельцы кроссоверов Honda Prologue подали коллективный иск против японского автопроизводителя

О проблеме стало известно еще в конце прошлого года, когда Honda предупредила американских дилеров, что некоторым кроссоверам Prologue 2024−2026 годов может потребоваться ремонт из-за щелчков, доносящихся от приводных валов. Однако согласно иску, поданному в суд Пенсильвании, утверждает, что шумы сохраняются даже после визитов в сервис.

В иске фигурируют два владельца. Эшли Кастер взяла в лизинг Prologue 2024 года в мае 2025-го и вскоре начала слышать посторонние звуки. Когда на одометре было всего 6,5 тыс. километров, она обратилась к дилеру. Там заменили ШРУСы, но скрип при поворотах не исчез. В прошлом месяце история повторилась.

Второй истец, Хорхе Сантьяго, столкнулся с похожими щелчками вскоре после покупки своего электрокара. Визит к дилеру также не помог.

Суть претензий в том, что предложенное Honda решение не работает. В декабре компания выпустила инструкцию для дилеров, предписывающую проверять наличие шумов и проводить ремонт. Но истцы утверждают, что Honda продолжает ставить те же дефектные передние оси и компоненты, поэтому шум возвращается снова.

Главное в иске: компания знала об «аномальных шумах» еще до старта продаж электрического Prologue, но не предприняла должных мер для решения проблемы. Теперь разбираться предстоит суду.

Ранее сообщалось, что Omoda C5 и С7 получили право продажи в РФ под маркой Jeland.