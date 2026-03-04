Владельцы японских авто останутся без двигателей из-за обстрелов ОАЭ

«Стоимость б/у движков из Эмиратов варьировалась от 80 до 200 тысяч рублей. За новый просили до 600 тысяч рублей. Все агрегаты доставляли из ОАЭ через Иран по Каспийскому морю до Астрахани. Теперь же из-за конфликта на Ближнем Востоке и ударов по ОАЭ поставки могут прекратиться на какое-то время», — говорится в публикации.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, запасов самых востребованных запчастей в автосервисах хватит максимум на месяц. Если конфликт затянется, под ударом окажутся более 15 миллионов владельцев японских автомобилей, которым требуются комплектующие.

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке заблокировал тысячи машин, которые везли в Россию.