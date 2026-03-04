Опубликовано 04 марта 2026, 14:401 мин.
Владельцы японских авто останутся без двигателей из-за обстрелов ОАЭ
15 млн владельцев японских авто могут остаться без двигателей из-за обстрелов ОАЭ . Поставки подержанных моторов и трансмиссий в Россию шли через ОАЭ. Дубай, как один из мировых центров авторазборок, отправлял эти запчасти прямиком в РФ для ремонта машин с пробегом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
© нейросеть
«Стоимость б/у движков из Эмиратов варьировалась от 80 до 200 тысяч рублей. За новый просили до 600 тысяч рублей. Все агрегаты доставляли из ОАЭ через Иран по Каспийскому морю до Астрахани. Теперь же из-за конфликта на Ближнем Востоке и ударов по ОАЭ поставки могут прекратиться на какое-то время», — говорится в публикации.
По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, запасов самых востребованных запчастей в автосервисах хватит максимум на месяц. Если конфликт затянется, под ударом окажутся более 15 миллионов владельцев японских автомобилей, которым требуются комплектующие.
Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке заблокировал тысячи машин, которые везли в Россию.
Источник:Telegram-канал SHOT
Автор:Арина Лысенко
Тег:
#ОАЭ