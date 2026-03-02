Конфликт на Ближнем Востоке заблокировал тысячи машин, которые везли в Россию
28 февраля США и Израиль начали массированные удары по объектам в Иране. Вооружённые силы Исламской Республики в ответ нанесли огневое поражение военным объектам западных союзников в регионе. В прошлом году из ОАЭ в Россию было импортировано 10,5 тыс. легковых автомобилей — это примерно втрое больше, чем годом ранее, уточняет глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. В числе ввезённых машин оказалось 2,2 тыс. новых (до 3 лет) и 8,3 тыс. подержанных (старше 3 лет).
Для сравнения, весь объём импорта по итогам 2025 года составил порядка полутора миллионов единиц (включая новые и подержанные). На этом фоне 10 тысяч машин из ОАЭ — скромная, но важная для конкретных покупателей доля. Однако в январе 2026 года поставки уже рухнули до 335 машин, а теперь и вовсе остановились.
Для рынка этот объём — капля в море. Но для конкретных поставщиков и покупателей [такие поставки], конечно, важны
Почему встали поставки
Ответные удары по объектам США и их союзников в Персидском заливе осложнили работу в регионе. По информации СМИ, один из ударов пришелся на порт Джебель Али в Дубае — главный хаб, откуда автомобили отправляли морем в Россию.
Но главная проблема не в этом. До начала боевых действий Иран использовался как ключевой логистический коридор между ОАЭ и РФ. Схема работала так: машины переправляли морем в иранский порт Бендер-Аббас, оттуда автовозами везли на север страны — в прикаспийские порты, а затем паромами отправляли в Астрахань или Махачкалу.
Учитывая, что власти Ирана сейчас ограничили работу Интернета, а традиционные средства связи работают нестабильно, судьба машин, которые уже находились в пути, остается неизвестной.
«Глубину проблемы пока понять невозможно. Какие-то машины сейчас находятся в пути [через Иран]. Что с ними, естественно, мы не знаем. Связи нет, Интернета нет. Ждём информации», — рассказал журналу Motor Евгений Забелин, глава компании E.N. Cars (занимаются поставками иномарок).
Что будет с уже оплаченными автомобилями
По словам автора проекта «Лиса рулит», владельца одноименных автосалонов Елены Лисовской, исправно работающих альтернативных маршрутов сейчас нет. Настроен пессимистично также один из собеседников журнала, который также занимается оптовыми поставками иномарок из ОАЭ (пожелал остаться неназванным). Если удастся перестроить логистику, машины из ОАЭ на долгое время перестанут быть интересны россиянам из-за выросших рисков и стоимости, отметил он.
У нашего автосалона какое-то количество машин клиентских действительно находитя в пути [через Иран], и по ним нет вообще никакой информации
Что делать тем, кто успел заказать и оплатить RAM, Toyota или Mitsubishi (это наиболее популярные марки среди новых предложений), пока неясно. Поставщики ждут информации от своих ближневосточных партнёров. Новые заказы не принимаются, дилеры начали предупреждать об этом клиентов.
«У нас услуга по доставке автомобилей [из ОАЭ] временно приостановлена. Несколько дней назад появилась информация, что она приостановлена, но по срокам пока не ориентировали», — ранее рассказали корреспонденту журнала Motor, обратившемуся на горячую линию автомаркетплейса Fresh.
Собеседники редакции не смогли назвать точное количество техники, заказанной россиянами, которая сейчас может находиться на территориях Ирана и ОАЭ, но это «абсолютно точно не тысячи штук». Те машины, что стоят на эмиратских стоянках, находятся в безопасности.
Больше других, по мнению эксперта Забелина, из-за ближневосточного кризиса потеряют фанаты пикапов марки RAM: с недавнего времени наши соотечественники активно интересовались ими как альтернативой классическим внедорожникам, и именно эта марла лидировала в структуре импорта новых авто из ОАЭ (33% от всех поставок)