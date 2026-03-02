Почему встали поставки

Ответные удары по объектам США и их союзников в Персидском заливе осложнили работу в регионе. По информации СМИ, один из ударов пришелся на порт Джебель Али в Дубае — главный хаб, откуда автомобили отправляли морем в Россию.

Но главная проблема не в этом. До начала боевых действий Иран использовался как ключевой логистический коридор между ОАЭ и РФ. Схема работала так: машины переправляли морем в иранский порт Бендер-Аббас, оттуда автовозами везли на север страны — в прикаспийские порты, а затем паромами отправляли в Астрахань или Махачкалу.

Учитывая, что власти Ирана сейчас ограничили работу Интернета, а традиционные средства связи работают нестабильно, судьба машин, которые уже находились в пути, остается неизвестной.

«Глубину проблемы пока понять невозможно. Какие-то машины сейчас находятся в пути [через Иран]. Что с ними, естественно, мы не знаем. Связи нет, Интернета нет. Ждём информации», — рассказал журналу Motor Евгений Забелин, глава компании E.N. Cars (занимаются поставками иномарок).

Что будет с уже оплаченными автомобилями

По словам автора проекта «Лиса рулит», владельца одноименных автосалонов Елены Лисовской, исправно работающих альтернативных маршрутов сейчас нет. Настроен пессимистично также один из собеседников журнала, который также занимается оптовыми поставками иномарок из ОАЭ (пожелал остаться неназванным). Если удастся перестроить логистику, машины из ОАЭ на долгое время перестанут быть интересны россиянам из-за выросших рисков и стоимости, отметил он.